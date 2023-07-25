Шатилова Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШатилова Светлана

Шатилова Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1997

Дочь: Шатилова Яна Борисовна

Отец ребёнка: Шатилов Борис Борисович

Рождение ребёнка
02.07.1998

Сын: Шатилов Дмитрий Борисович

Отец ребёнка: Шатилов Борис Борисович

Рождение ребёнка
02.12.1999

Дочь: Цыганкова Юлия Борисовна

Отец ребёнка: Шатилов Борис Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатилов Борис Борисович