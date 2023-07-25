Шатилова Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1997
Дочь: Шатилова Яна Борисовна
Отец ребёнка: Шатилов Борис Борисович
Рождение ребёнка
02.07.1998
Сын: Шатилов Дмитрий Борисович
Отец ребёнка: Шатилов Борис Борисович
Рождение ребёнка
02.12.1999
Дочь: Цыганкова Юлия Борисовна
Отец ребёнка: Шатилов Борис Борисович
Бракосочетание
Неизвестно