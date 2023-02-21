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Татаринов Николай Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1899

Дата смерти

Между 1941 и 1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: Татаринов Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1923

Сын: Татаринов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Татаринова Евфросинья

Ключевской при рч. Паозери, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Татаринов Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Татаринова Евфросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Николаевна

Мать ребёнка: Татаринова Евфросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Татаринова Евфросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Татаринов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Татаринова Евфросинья

Смерть
Между 1941 и 1942
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