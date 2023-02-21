Татаринов Николай Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1899
Дата смертиМежду 1941 и 1942
ПолМужской
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1899
Отец: Татаринов Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1923
Сын: Татаринов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Татаринова Евфросинья
Ключевской при рч. Паозери, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Татаринов Леонид Николаевич
Мать ребёнка: Татаринова Евфросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Николаевна
Мать ребёнка: Татаринова Евфросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Татаринова Евфросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Татаринов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Татаринова Евфросинья
Смерть
Между 1941 и 1942