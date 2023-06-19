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Костромин Иван Кондратьевич

Место рождения

Куженер, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

09.09.1940

Дата смерти

01.08.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1940

Отец: Чзинцев Кондратий Иванович

Мать: Костромина Ульяна Григорьевна

Куженер, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
04.06.1970

Дочь: Костромина Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Костромина Вера Михайловна

Рождение ребёнка
10.04.1976

Сын: Костромин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Костромина Вера Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костромина Вера Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костромина Вера Михайловна

Смерть
01.08.1992