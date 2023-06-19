Костромин Иван Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения09.09.1940
Дата смерти01.08.1992
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1940
Рождение ребёнка
04.06.1970
Дочь: Костромина Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Костромина Вера Михайловна
Рождение ребёнка
10.04.1976
Сын: Костромин Алексей Иванович
Мать ребёнка: Костромина Вера Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.08.1992