Кайгородцева Домна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайгородцева Домна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кайгородцев Иван Спиридонович

Отец ребёнка: Кайгородцев Спиридон Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кайгородцев Василий Спиридонович

Отец ребёнка: Кайгородцев Спиридон Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кайгородцев Спиридон Федорович

Смерть
Неизвестно
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