Жданова Агафья Федосовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жданова Агафья Федосовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Жданов Михаил Гавриилович

Отец ребёнка: Жданов Гавриил Терентьевич

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Ревизские сказки села Перехваль за 1858 г. Государственные крестьяне / Однодворцы. Семья №109 https://nashipredki.com/document/revizskie-skazki-za-1858-god-selo-perekhval-95069/semiya-579
Смерть
Неизвестно
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