Жданова Агафья Федосовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Жданов Михаил Гавриилович
Отец ребёнка: Жданов Гавриил Терентьевич
Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Ревизские сказки села Перехваль за 1858 г. Государственные крестьяне / Однодворцы. Семья №109 https://nashipredki.com/document/revizskie-skazki-za-1858-god-selo-perekhval-95069/semiya-579
Смерть
Неизвестно