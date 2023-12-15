Диденко Ефросинья Мифодиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Диденко Ефросинья Мифодиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

12.10.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1947

Сын: Диденко Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Диденко Николай Митрофанович

Рождение ребёнка
02.03.1950

Дочь: Уколова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Диденко Николай Митрофанович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.10.1993
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