Диденко Ефросинья Мифодиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти12.10.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1947
Сын: Диденко Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Диденко Николай Митрофанович
Рождение ребёнка
02.03.1950
Дочь: Уколова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Диденко Николай Митрофанович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.10.1993