Степанида Давидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: Давид Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Зиновия Козминична
Отец ребёнка: Козма Михайлович
Бракосочетание
11.06.1732
Муж: Козма Михайлович
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно