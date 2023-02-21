Степанида Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанида Давидовна

Степанида Давидовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1707 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Давид Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1731

Дочь: Зиновия Козминична

Отец ребёнка: Козма Михайлович

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
11.06.1732

Муж: Козма Михайлович

Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close