Иорданская (Стефанович) Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1902
Дата смерти1994
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1902
Рождение ребёнка
25.01.1929
Сын: Иорданский Владимир Борисович
Отец ребёнка: Иорданский Борис Алексеевич
Рождение ребёнка
22.08.1931
Сын: Иорданский Алексей Борисович
Отец ребёнка: Иорданский Борис Алексеевич
Москва Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1994