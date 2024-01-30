Иорданская (Стефанович) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иорданская (Стефанович) Антонина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1902

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1902

Отец: Стефанович Иван Викентьевич

Мать: Стефанович Юлия Гаврииловна

Рождение ребёнка
25.01.1929

Сын: Иорданский Владимир Борисович

Отец ребёнка: Иорданский Борис Алексеевич

Рождение ребёнка
22.08.1931

Сын: Иорданский Алексей Борисович

Отец ребёнка: Иорданский Борис Алексеевич

Москва Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1994
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