Еланскова Елена Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еланскова Елена Максимовна

Место рождения

Рынок Соленовский

Дата рождения

22.05.1903 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1886 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1903 ст.

Отец: Елансков Максим Иосифович

Мать: Еланскова Домна Федоровна

Крещение
24.05.1903 ст.
Соленовская, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Николаевская ц. хутора Солоный ст. Кумшацкой Восприемники: Фролов Петр Евграфович, х. Рынок Солоновский Скоробогатова Васса Никандровна, дочь казака Фролов Петр Евграфович - брат отца Самсоновой (Фр... Показать все
Смерть
Неизвестно
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