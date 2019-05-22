Еланскова Елена Максимовна
Место рождения
Дата рождения22.05.1903 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1903 ст.
Крещение
24.05.1903 ст.
Соленовская, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Николаевская ц. хутора Солоный ст. Кумшацкой Восприемники: Фролов Петр Евграфович, х. Рынок Солоновский Скоробогатова Васса Никандровна, дочь казака Фролов Петр Евграфович - брат отца Самсоновой (Фр... Показать все
Смерть
Неизвестно