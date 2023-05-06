Сухорукова Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухорукова Зинаида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1968 ст.

Дочь: Дегтярёва Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Сухоруков Виктор Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухоруков Александр Викторович

Отец ребёнка: Сухоруков Виктор Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухоруков Алексей Викторович

Отец ребёнка: Сухоруков Виктор Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухоруков Виктор Максимович

Смерть
Неизвестно
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