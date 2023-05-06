Сухорукова Зинаида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1968 ст.
Дочь: Дегтярёва Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Сухоруков Виктор Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухоруков Александр Викторович
Отец ребёнка: Сухоруков Виктор Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухоруков Алексей Викторович
Отец ребёнка: Сухоруков Виктор Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно