Эннс Неизвесно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1912
Сын: Эннс Яков
Отец ребёнка: Эннс Клас Яковлевич / Николай
с. Миркое Знаменского р-на Алтайского края.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Эннс Клас Яковлевич / Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1930