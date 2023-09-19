Эннс Неизвесно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эннс Неизвесно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

1912 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1912

Сын: Эннс Яков

Отец ребёнка: Эннс Клас Яковлевич / Николай

с. Миркое Знаменского р-на Алтайского края.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эннс Клас Яковлевич / Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эннс Клас Яковлевич / Николай

Смерть
1930
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