Михеев Иоаким Феодорович
Место рождениядеревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1792
Отец: Михеев Феодор Федорович
Мать: не указана
деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Михеева Агафия Иоакимовна
Мать ребёнка: Михеева Зиновия Васильевна
деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Михеева Ксения Иоакимовна
Мать ребёнка: Михеева Зиновия Васильевна
деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Михеева Анисия Иоакимовна
Мать ребёнка: Михеева Зиновия Васильевна
деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Михеева Зиновия Васильевна
деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1827
Сын: Михеев Никифор Иоакимович
Мать ребёнка: Михеева Зиновия Васильевна
деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно