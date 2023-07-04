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Михеев Иоаким Феодорович

Место рождения

деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Михеев Феодор Федорович

Мать: не указана

деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Михеева Агафия Иоакимовна

Мать ребёнка: Михеева Зиновия Васильевна

деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Михеева Ксения Иоакимовна

Мать ребёнка: Михеева Зиновия Васильевна

деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Михеева Анисия Иоакимовна

Мать ребёнка: Михеева Зиновия Васильевна

деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1822

Сын: Михеев Стефан Иоакимович

Мать ребёнка: Михеева Зиновия Васильевна

деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1827

Сын: Михеев Никифор Иоакимович

Мать ребёнка: Михеева Зиновия Васильевна

деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева Зиновия Васильевна

Место жительства
Неизвестно
деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно