Крутских Василий иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Агафья Васильевна
Мать ребёнка: Крутских епросинья? Антоновна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Крутских епросинья? Антоновна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Крутских Роман Васильевич
Мать ребёнка: Крутских епросинья? Антоновна
Смерть
Неизвестно