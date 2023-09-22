Бузин Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузин Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Жиберина Аксинья Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1853

Сын: Бузин Симеон Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Мухрановский форпост, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно
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