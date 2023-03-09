Купрейчик Христина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Сын: Купрейчик Станислав Михайлович
Отец ребёнка: Купрейчик Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Светлана Михайловна
Отец ребёнка: Купрейчик Михаил Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1986