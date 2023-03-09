Купрейчик Христина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купрейчик Христина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Сын: Купрейчик Станислав Михайлович

Отец ребёнка: Купрейчик Михаил Федорович

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Светлана Михайловна

Отец ребёнка: Купрейчик Михаил Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Купрейчик Михаил Федорович

Смерть
1986
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