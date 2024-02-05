Бочарова (Калинкина) Марина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочарова (Калинкина) Марина Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1962

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1962

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Калинкина Валентина Александровна

Рождение ребёнка
05.02.1984

Сын: Бочаров Дмитрий Димитриевич

Отец ребёнка: Бочаров Димитрий Владленович

Рождение ребёнка
08.04.1987

Сын: Бочаров Павел Димитриевич

Отец ребёнка: Бочаров Димитрий Владленович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочаров Димитрий Владленович

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