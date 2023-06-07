Аксинья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1684
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1695
Сын: Леонтий Степанов
Отец ребёнка: Степан Андреев
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1697
Сын: Иван Степанов
Отец ребёнка: Степан Андреев
Рождение ребёнка
1701
Дочь: Мария Степанова
Отец ребёнка: Степан Андреев
Рождение ребёнка
1707
Сын: Сергей Степанов
Отец ребёнка: Степан Андреев
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Анна Степанова
Отец ребёнка: Степан Андреев
Рождение ребёнка
1709
Сын: Алексей Степанов
Отец ребёнка: Степан Андреев
Рождение ребёнка
1711
Сын: Тимофей Степанов
Отец ребёнка: Степан Андреев
Рождение ребёнка
1713
Сын: Дмитрий Степанов
Отец ребёнка: Степан Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Андреев
Смерть
Неизвестно