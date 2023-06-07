Аксинья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАксинья Иванова

Аксинья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1684

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1674 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1695

Сын: Леонтий Степанов

Отец ребёнка: Степан Андреев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1697

Сын: Иван Степанов

Отец ребёнка: Степан Андреев

Рождение ребёнка
1701

Дочь: Мария Степанова

Отец ребёнка: Степан Андреев

Рождение ребёнка
1707

Сын: Сергей Степанов

Отец ребёнка: Степан Андреев

Рождение ребёнка
1708

Дочь: Анна Степанова

Отец ребёнка: Степан Андреев

Рождение ребёнка
1709

Сын: Алексей Степанов

Отец ребёнка: Степан Андреев

Рождение ребёнка
1711

Сын: Тимофей Степанов

Отец ребёнка: Степан Андреев

Рождение ребёнка
1713

Сын: Дмитрий Степанов

Отец ребёнка: Степан Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Андреев

Смерть
Неизвестно