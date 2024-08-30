Слободенюк (Патрикеева) Екатерина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1982
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1982
Отец: Патрикеев Виктор Александрович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Слободенюк Денис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слободенюк ?
Отец ребёнка: Слободенюк Денис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Слободенюк) ?
Отец ребёнка: Слободенюк Денис