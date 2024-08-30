Слободенюк (Патрикеева) Екатерина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слободенюк (Патрикеева) Екатерина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1982

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1982

Отец: Патрикеев Виктор Александрович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слободенюк Денис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слободенюк ?

Отец ребёнка: Слободенюк Денис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Слободенюк) ?

Отец ребёнка: Слободенюк Денис

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