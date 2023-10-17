Карпов Владислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпов Владислав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1972

Пол

Мужской

Отец

Мать

1957 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1972

Отец: Сахибулин Юрий

Мать: Карпова Ольга

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