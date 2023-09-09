Медведев Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Медведев Андрей Филиппович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Сын: Медведев Юрий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1949

Сын: Медведев Владимир Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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