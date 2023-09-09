Медведев Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Медведев Андрей Филиппович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1946
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1949
Сын: Медведев Владимир Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно