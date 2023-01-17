Ипполитов-Иванов (Иванов) Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения07.11.1859
Дата смерти28.01.1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1859 по 1872
Место жительства
С 1872 по 1882
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1882 по 1893
Тбилиси, Грузия
Место жительства
С 1893 по 1935
Смерть
28.01.1935