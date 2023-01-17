Ипполитов-Иванов (Иванов) Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ипполитов-Иванов (Иванов) Михаил Михайлович

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Место рождения

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

07.11.1859

Дата смерти

28.01.1935

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
С 1859 по 1872
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
С 1872 по 1882
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1882 по 1893
Тбилиси, Грузия
Место жительства
С 1893 по 1935
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.01.1935
Москва, город федерального значения Москва
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