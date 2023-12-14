Масленикова Надежда Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масленикова Надежда Демьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1764 по 1774 ст.

Дата смерти

23.10.1848 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1764 по 1774 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1807 ст.

Дочь: Масленикова Авдотья Михайловна

Отец ребёнка: Маслеников Михаил Иванович

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Георгиевский собор.
Рождение ребёнка
08.07.1808 ст.

Дочь: Вера Михайловна

Отец ребёнка: Маслеников Михаил Иванович

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
07.08.1812 ст.

Дочь: Масленикова Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Маслеников Михаил Иванович

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслеников Михаил Иванович

Смерть
23.10.1848 ст.
Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
от старости
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