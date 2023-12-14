Масленикова Надежда Демьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1764 по 1774 ст.
Дата смерти23.10.1848 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1764 по 1774 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1807 ст.
Дочь: Масленикова Авдотья Михайловна
Отец ребёнка: Маслеников Михаил Иванович
Георгиевский собор.
Рождение ребёнка
08.07.1808 ст.
Дочь: Вера Михайловна
Отец ребёнка: Маслеников Михаил Иванович
Рождение ребёнка
07.08.1812 ст.
Дочь: Масленикова Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Маслеников Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.10.1848 ст.
от старости