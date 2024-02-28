Князева (Орлова) Антонина Петровна
Место рождения
Дата рождения19.02.1908 ст.
Дата смерти23.09.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1908 ст.
Отец: Орлов Пётр Лаврентьевич
Рождение ребёнка
01.05.1944
Сын: Князев Станислав Гаврилович
Отец ребёнка: Князев Гавриил Васильевич
Горная Пролейка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.09.1979