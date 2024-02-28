Князева (Орлова) Антонина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князева (Орлова) Антонина Петровна

Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

19.02.1908 ст.

Дата смерти

23.09.1979

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1908 ст.

Отец: Орлов Пётр Лаврентьевич

Мать: Орлова Татьяна Филипповна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.05.1944

Сын: Князев Станислав Гаврилович

Отец ребёнка: Князев Гавриил Васильевич

Горная Пролейка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князев Гавриил Васильевич

Смерть
23.09.1979
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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