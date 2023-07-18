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Иван
Иван
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Патрикей
Мать
Не указана
Дети
Екатерина
Добавил:
ПМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Патрикей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Екатерина
Мать ребёнка:
Евдокия
Янгильдино
Смерть
Неизвестно
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