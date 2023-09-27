Фарида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фарида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Файза Минхажетдиновна

Отец ребёнка: Хайсаров Минхажетдин Хамитович

Абдуллово, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гульсум Минхажетдиновна

Отец ребёнка: Хайсаров Минхажетдин Хамитович

Абдуллово, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рашит Минхажетдинович

Отец ребёнка: Хайсаров Минхажетдин Хамитович

Абдуллово, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габдрауф Минхажетдинович

Отец ребёнка: Хайсаров Минхажетдин Хамитович

Абдуллово, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хайсаров Минхажетдин Хамитович

Смерть
Неизвестно
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