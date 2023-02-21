Мошнякова (Неровнова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мошнякова (Неровнова) Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1953

Сын: Мошняков Олег Владимирович

Отец ребёнка: Мошняков Владимир Федорович

Дондуковская, Гиагинский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Смерть
Неизвестно
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