Мошнякова (Неровнова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1953
Сын: Мошняков Олег Владимирович
Отец ребёнка: Мошняков Владимир Федорович
Дондуковская, Гиагинский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Смерть
Неизвестно