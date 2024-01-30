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Смелкова Галина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1947

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1947

Отец: Смелков Николай Дмитриевич

Мать: Смелкова Нина Михайловна

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