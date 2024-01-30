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Смелкова Галина Николаевна
Смелкова Галина Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.11.1947
Пол
Женский
Отец
Смелков Николай Дмитриевич
1915 г.р.
Мать
Смелкова (Смелкова) Нина Михайловна
1912 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1947
Отец:
Смелков Николай Дмитриевич
Мать:
Смелкова Нина Михайловна
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