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Il’In Feodor
Il’In Feodor
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1912
Дата смерти
1975
Пол
Мужской
Отец
Ильин Яков Ильич
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ПИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец:
Ильин Яков Ильич
Мать:
?
Смерть
1975
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