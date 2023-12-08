Il’In Feodor — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Il’In Feodor

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Ильин Яков Ильич

Мать: ?

Смерть
1975
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