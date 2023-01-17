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Шелепина Дарья Григорьевна

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Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1779

Дата смерти

26.04.1840

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
07.02.1804

Муж: Шелепин Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
22.03.1806

Сын: Шелепин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Шелепин Григорий Михайлович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.11.1810

Сын: Шелепин Козма Григорьевич

Отец ребёнка: Шелепин Григорий Михайлович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.08.1814

Сын: Шелепин Мирон Григорьевич

Отец ребёнка: Шелепин Григорий Михайлович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.04.1819

Сын: Шелепин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Шелепин Григорий Михайлович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
26.04.1840
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: от старости
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