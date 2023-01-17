Шелепина Дарья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти26.04.1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1804
Рождение ребёнка
22.03.1806
Сын: Шелепин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Шелепин Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
01.11.1810
Сын: Шелепин Козма Григорьевич
Отец ребёнка: Шелепин Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
17.08.1814
Сын: Шелепин Мирон Григорьевич
Отец ребёнка: Шелепин Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
16.04.1819
Отец ребёнка: Шелепин Григорий Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.04.1840
Причина смерти: от старости