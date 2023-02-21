Матрена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1763 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Михаил Васильевич

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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