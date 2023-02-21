Комаров (Борцова) Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комаров (Борцова) Ефимия

Место рождения

Россия

Дата рождения

1903

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
24.04.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
24.04.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Смерть
1967
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