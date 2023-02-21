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Москвин Петр Михайлович
Москвин Петр Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1931
Дата смерти
Около 2015
Пол
Мужской
Отец
Москвин Михаил Липатович
1904 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец:
Москвин Михаил Липатович
Мать: не указана
Смерть
Около 2015
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