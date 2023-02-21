Москвин Петр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москвин Петр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

Около 2015

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Москвин Михаил Липатович

Мать: не указана

Смерть
Около 2015
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