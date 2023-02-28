Болодурин Тимофей Николаевич
Место рождения
Дата рождения04.02.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1906
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1906
Крещение
05.02.1906
Болодурин Николай Степанович. Отец. Казак Чесноковского посёлка. Православный Болодурина Федосья Петровна. Мать. Православная Козлов Николай Петрович. Восприемник. Казак Чесноковского посёлка Шемитова... Показать все
Смерть
Неизвестно