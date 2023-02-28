Болодурин Тимофей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолодурин Тимофей Николаевич

Болодурин Тимофей Николаевич

avatar

Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

04.02.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1906

Отец: Болодурин Николай Степанович

Мать: Болодурина Феодосия Петровна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1906
Крещение
05.02.1906
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Болодурин Николай Степанович. Отец. Казак Чесноковского посёлка. Православный Болодурина Федосья Петровна. Мать. Православная Козлов Николай Петрович. Восприемник. Казак Чесноковского посёлка Шемитова... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close