Зобова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Сын: Зобов Александр Никифорович
Отец ребёнка: Зобов Никифор Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Зобов Никифор Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Никифоровна
Отец ребёнка: Зобов Никифор Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анфиса Никифоровна
Отец ребёнка: Зобов Никифор Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зобов Алексей Никифорович
Отец ребёнка: Зобов Никифор Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Никифоровна
Отец ребёнка: Зобов Никифор Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зобов Николай Никифорович
Отец ребёнка: Зобов Никифор Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Никифоровна
Отец ребёнка: Зобов Никифор Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Зобов Никифор Семёнович
Смерть
Неизвестно