Зобова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зобова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Зобов Александр Никифорович

Отец ребёнка: Зобов Никифор Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Зобов Никифор Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Никифоровна

Отец ребёнка: Зобов Никифор Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анфиса Никифоровна

Отец ребёнка: Зобов Никифор Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зобов Алексей Никифорович

Отец ребёнка: Зобов Никифор Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Никифоровна

Отец ребёнка: Зобов Никифор Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зобов Николай Никифорович

Отец ребёнка: Зобов Никифор Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Никифоровна

Отец ребёнка: Зобов Никифор Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Зобов Никифор Семёнович

Смерть
Неизвестно
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