Кузьмин Геннадий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1972
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1972
Отец: Кузьмин Иван Максимович
Мать: Анисия Гавриловна
Рождение ребёнка
17.08.1994
Сын: Кузьмин Денис Геннадьевич
Мать ребёнка: Кузьмина Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
17.06.2000
Дочь: Кузьмина Ангелина Геннадьевна
Мать ребёнка: Кузьмина Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузьмина Ирина Николаевна