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Кузьмин Геннадий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1972

Пол

Мужской

Добавил:

КЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1972

Отец: Кузьмин Иван Максимович

Мать: Анисия Гавриловна

Рождение ребёнка
17.08.1994

Сын: Кузьмин Денис Геннадьевич

Мать ребёнка: Кузьмина Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
17.06.2000

Дочь: Кузьмина Ангелина Геннадьевна

Мать ребёнка: Кузьмина Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмина Ирина Николаевна