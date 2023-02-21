Рагозин Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рагозин Виктор Иванович

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Место рождения

Подольский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1833

Дата смерти

1901

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Подольский уезд, Московская губерния
Место жительства
С 1857
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
По 1857
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1883
Баку, Азербайджан
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
1901
Озерки, Санкт-Петербург
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