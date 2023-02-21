Рагозин Виктор Иванович
Место рожденияПодольский уезд, Московская губерния
Дата рождения1833
Дата смерти1901
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Подольский уезд, Московская губерния
Место жительства
С 1857
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
По 1857
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1883
Баку, Азербайджан
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
1901
Озерки, Санкт-Петербург