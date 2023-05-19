(Семенова) Анастасия Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Семенова) Анастасия Семенова

(Семенова) Анастасия Семенова

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

22.10.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1913

Отец: Семенов Семен Васильев

Мать: Семенова Матрона Иоаннова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
23.10.1913
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно