Кн. Ухтомский Петр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кн. Ухтомский Петр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Кн. Ухтомский Николай Петрович

Мать ребёнка: Елизавета Арсеньевна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Кн. Ухтомский Александр Петрович

Мать ребёнка: Елизавета Арсеньевна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Кн. Ухтомский Сергей Петрович

Мать ребёнка: Елизавета Арсеньевна

Рождение ребёнка
10.06.1848

Сын: Ухтомский Кн. Павел Петрович

Мать ребёнка: Елизавета Арсеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елизавета Арсеньевна

Смерть
1852
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