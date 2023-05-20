Карасев Сергей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти25.04.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Карасев Дмитрий Иванович
Мать: Карасева Елена
Рождение ребёнка
19.09.1930
Дочь: Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Карасева Дарья Зотовна
Озерки, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карасева Дарья Зотовна
Смерть
25.04.1949