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Карасев Сергей Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

25.04.1949

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Карасев Дмитрий Иванович

Мать: Карасева Елена

Рождение ребёнка
19.09.1930

Дочь: Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Карасева Дарья Зотовна

Озерки, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карасева Дарья Зотовна

Смерть
25.04.1949