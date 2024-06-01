Калинин Владимир Сергеевич 05.02.1956 — найти родственников по фамилии на Familio
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Калинин Владимир Сергеевич

Место рождения

Тульская область Веневский район д. Боярково

Дата рождения

05.02.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Тульская область Веневский район д. Боярково
Бракосочетание
06.11.1976

Жена: Калинина (Орлова) Галина Петровна

Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.01.1977

Дочь: Калинина (Калинина) Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Калинина (Орлова) Галина Петровна

Тула, город Тула, Тульская область

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