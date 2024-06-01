Калинин Владимир Сергеевич
Место рожденияТульская область Веневский район д. Боярково
Дата рождения05.02.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Тульская область Веневский район д. Боярково
Бракосочетание
06.11.1976
Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.01.1977
Дочь: Калинина (Калинина) Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Калинина (Орлова) Галина Петровна
Тула, город Тула, Тульская область