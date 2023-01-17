Суровцов Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуровцов Сергей Александрович

Суровцов Сергей Александрович

avatar

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

23.12.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1893 ст.

Отец: Суровцов Александр Иванович

Мать: Суровцова София Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Родители: Вологодской градской Ильинской церкви священник Александр Суровцов и жена его София Ивановна. Восприемники: Потомственный дворянин Леонид Гаврилович Беляев и вдова Губернского секретаря Клео... Показать все
Образование
1912
Обучается в Варшавском университете.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close