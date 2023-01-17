Суровцов Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения23.12.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
23.12.1893 ст.
Родители: Вологодской градской Ильинской церкви священник Александр Суровцов и жена его София Ивановна. Восприемники: Потомственный дворянин Леонид Гаврилович Беляев и вдова Губернского секретаря Клео... Показать все
Образование
1912
Обучается в Варшавском университете.
Смерть
Неизвестно