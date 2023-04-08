Нарзулаев Вячеслав Найматович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарзулаев Вячеслав Найматович

Место рождения

Керки Туркменистан ССР

Дата рождения

12.08.1942

Дата смерти

09.12.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

Добавил:

ЛЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Керки Туркменистан ССР
Рождение ребёнка
26.11.1974

Дочь: Нарзулаева Лариса Вячеславовна

Мать ребёнка: Ильясова Гульсара Сафаровна

г. Сим Ашинский район Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильясова Гульсара Сафаровна

Смерть
09.12.1991
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