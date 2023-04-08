Нарзулаев Вячеслав Найматович
Место рожденияКерки Туркменистан ССР
Дата рождения12.08.1942
Дата смерти09.12.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Керки Туркменистан ССР
Рождение ребёнка
26.11.1974
Дочь: Нарзулаева Лариса Вячеславовна
Мать ребёнка: Ильясова Гульсара Сафаровна
г. Сим Ашинский район Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.12.1991