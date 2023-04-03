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Pekanp. Remes Juho Pekanpoika

Место рождения

Iisalmi, Finland

Дата рождения

25.07.1869

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1870 г.р.

Дети

1898 г.р.

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Iisalmi, Finland
Место жительства
Между 1890 и 1899
Sarkola, Valkjarvi, Viipuri (Viborg), Finland
Рождение ребёнка
27.05.1898

Сын: Remes Toivo

Мать ребёнка: Pekanp. Remes Maria Matintytär

Место жительства
Между 1900 и 1909
Valkjarvi, Viipuri (Viborg), Finland
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Pekanp. Remes Maria Matintytär

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