Pekanp. Remes Juho Pekanpoika
Место рожденияIisalmi, Finland
Дата рождения25.07.1869
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Iisalmi, Finland
Место жительства
Между 1890 и 1899
Sarkola, Valkjarvi, Viipuri (Viborg), Finland
Рождение ребёнка
27.05.1898
Сын: Remes Toivo
Мать ребёнка: Pekanp. Remes Maria Matintytär
Место жительства
Между 1900 и 1909
Valkjarvi, Viipuri (Viborg), Finland
Бракосочетание
Неизвестно