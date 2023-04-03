Ефим Демидов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефим Демидов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Отец

1791 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Демид Никонов

Мать: не указана

Смерть
1841
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