Гринченко Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гринченко Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2013

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1917 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гринченко Владимир

Мать: Гринченко (Усикова) Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2013
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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