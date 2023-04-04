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Пронюшкин Доримедонт

Место рождения

Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Степана Сын Прокофий

Мать: Марья

Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1836

Сын: Пронюшкин Дмитрий

Мать ребёнка: Пронюшкина Марья

Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Пранюшкина Авдотья

Мать ребёнка: Пронюшкина Марья

Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1847

Сын: Пронюшкин Матвей

Мать ребёнка: Пронюшкина Марья

Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пронюшкина Марья

Смерть
Неизвестно
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