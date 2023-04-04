Пронюшкин Доримедонт
Место рожденияПисаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Степана Сын Прокофий
Мать: Марья
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1836
Сын: Пронюшкин Дмитрий
Мать ребёнка: Пронюшкина Марья
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Пранюшкина Авдотья
Мать ребёнка: Пронюшкина Марья
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1847
Сын: Пронюшкин Матвей
Мать ребёнка: Пронюшкина Марья
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пронюшкина Марья
Смерть
Неизвестно