Спирина Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спирина Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спирин Козьма Филиппов

Рождение ребёнка
1831 ст.

Сын: Иван

Отец ребёнка: Спирин Козьма Филиппов

Приемный сын Козьмы, возможно пасынок
Рождение ребёнка
1834 ст.

Дочь: (Спирина) Настасья Козьмина

Отец ребёнка: Спирин Козьма Филиппов

Смерть
Неизвестно

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