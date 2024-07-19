Спирина Марина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831 ст.
Сын: Иван
Отец ребёнка: Спирин Козьма Филиппов
Приемный сын Козьмы, возможно пасынок
Рождение ребёнка
1834 ст.
Дочь: (Спирина) Настасья Козьмина
Отец ребёнка: Спирин Козьма Филиппов
Смерть
Неизвестно