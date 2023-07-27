Клевакина (Клевакина) Прасковья Андроновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1883
Дата смерти23.04.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Клевакин Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Балуева (клевакина) Анфия Андреевна
Отец ребёнка: Клевакин Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
07.08.1918
Дочь: Петрова (клевакина) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Клевакин Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1921
Сын: Клевакин Василий Андреевич
Отец ребёнка: Клевакин Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Клевакин Андрей Васильевич
Смерть
23.04.1961