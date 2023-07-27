Клевакина (Клевакина) Прасковья Андроновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клевакина (Клевакина) Прасковья Андроновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1883

Дата смерти

23.04.1961

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Клевакин Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Балуева (клевакина) Анфия Андреевна

Отец ребёнка: Клевакин Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
07.08.1918

Дочь: Петрова (клевакина) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Клевакин Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Клевакин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Клевакин Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Клевакин Андрей Васильевич

Смерть
23.04.1961