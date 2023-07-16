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Денисенко Петр Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Денисенко Антон

Мать: Бачинская Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
21.10.1905

Сын: Денисенко Александр Петрович

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.06.1910

Сын: Денисенко Владимир Петрович

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно