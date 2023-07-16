Денисенко Петр Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Денисенко Антон
Рождение ребёнка
21.10.1905
Сын: Денисенко Александр Петрович
Мать ребёнка: не указана
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.06.1910
Сын: Денисенко Владимир Петрович
Мать ребёнка: не указана
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно