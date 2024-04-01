Краснобаев Антоний Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1910
Дочь: (Краснобаева) Фекла Антоновна
Мать ребёнка: Краснобаева Мелания Стфеанова
Рождение ребёнка
23.08.1912
Дочь: (Краснобаева) Наталья Антоновна
Мать ребёнка: Краснобаева Мелания Стфеанова
Рождение ребёнка
20.10.1915
Дочь: (Краснобаев) Прасковья Антоновна
Мать ребёнка: Краснобаева Мелания Стфеанова
Рождение ребёнка
21.05.1917
Дочь: (Краснобаева) Елена Антоновна
Мать ребёнка: Краснобаева Мелания Стфеанова
Рождение ребёнка
10.07.1921
Дочь: (Краснобаева) Анна Антоновна
Мать ребёнка: Краснобаева Мелания Стфеанова