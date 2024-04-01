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Краснобаев Антоний Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Краснобаев Матвей Дорофеев

Мать: Краснобаева Ксения Феодосиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснобаева Мелания Стфеанова

Рождение ребёнка
12.07.1910

Дочь: (Краснобаева) Фекла Антоновна

Мать ребёнка: Краснобаева Мелания Стфеанова

Троицкое, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.08.1912

Дочь: (Краснобаева) Наталья Антоновна

Мать ребёнка: Краснобаева Мелания Стфеанова

Троицкое, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.10.1915

Дочь: (Краснобаев) Прасковья Антоновна

Мать ребёнка: Краснобаева Мелания Стфеанова

Троицкое, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.05.1917

Дочь: (Краснобаева) Елена Антоновна

Мать ребёнка: Краснобаева Мелания Стфеанова

Троицкое, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.07.1921

Дочь: (Краснобаева) Анна Антоновна

Мать ребёнка: Краснобаева Мелания Стфеанова

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